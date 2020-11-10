السيسي يوجه بتكامل مشروع تنمية بحيرة البردويل مع الإطار الاستراتيجي العام لتنمية سيناء

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء، ووزيري الزراعة والبترول، وقائد القوات البحرية، ورئيس شركة ديمي البلجيكية للتكريك.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة المشروعات الحالية والمستقبلية لشركة "ديمي" في مصر، بما في ذلك المخطط الشامل لتنمية بحيرة البردويل بشمال سيناء.

ووجه الرئيس السيسي بتكامل مشروع تنمية بحيرة البردويل مع الإطار الاستراتيجي العام لتنمية سيناء، وتوفير جميع عوامل النجاح للمشروع، خاصةً الدراسات الفنية وجدارة الإدارة.

وشهد الاجتماع استعراض المخطط العام للمشروع الذي يهدف إلى استغلال الثروة السمكية ببحيرة البردويل وتطويرها من جميع الجوانب، والذي تم صياغته بالشراكة مع أكبر مكاتب الخبرة العالمية، فضلًا عن عرض العوائد الاستثمارية المنتظرة من هذا المشروع بالنظر إلى الموقع الفريد لبحيرة البردويل على البحر المتوسط وما تمتاز به من ثروة سمكية غنية، إلى جانب ما سيوفره تطوير البحيرة من فرص عمل وتعزيز الأمن الغذائي وعائد اقتصادي، وكذا إعادة التوازن البيئي للبحيرة، وتحسين نوع وجودة المياه، بالإضافة إلى المردود الإيجابي لهذا التطوير على تنمية منطقة شمال سيناء بأسرها.