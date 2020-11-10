الصحفيين: انعقاد لجنة قيد "المؤجلين" أول وثاني ديسمبر المقبل

أعلن خالد ميري، رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين ووكيل النقابة، ورئيس لجنة اخطارات الصحف بالمجلس الأعلى للاعلام، انعقاد لجنة القيد للصحفيين المؤجلين يومي 1،2 من شهر ديسمبر المقبل.

وكانت لجنة القيد برئاسة خالد ميرى وكيل النقابة، قررت فتح الباب للمؤجلين من لجنة تحت التمرين فى الفترة من ٢٧ سبتمبر الى ١١ اكتوبر ٢٠٢٠ لاستكمال الاوراق ، والتى تشمل خطاب جهة العمل وبرنت التأمينات.

وأكد خالد ميرى وكيل النقابة ان اللجنة ستبحث فور انتهاء لجنة المؤجلين فتح باب التقديم للجنة الجديدة تحت التمرين ، وان اللجنة تدرس ان تتضمن المقابلة التى ستجريها مع المتقدمين الجدد للجنة تحت التمرين اسئلة تحريرية بالاضافة للاسئلة الشفوية المعتادة ، وذلك استكمالا لعملها بضمان الشفافية الكاملة فى اختيار المتقدمين للانضمام الى النقابة .