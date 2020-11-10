لتوفير بيانات المياه الجوفية.. وزير الري: ضرورة المتابعة المستمرة لضمان منظومة تشغيل الآبار أوتوماتيكيًا عن بُعد

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة تنفيذ الأعمال الخاصة بتركيب شبكات المراقبة والتحكم في آبار المياه الجوفية بمحافظة الوادى الجديد، وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس سيد سيركيس، رئيس قطاع المياه الجوفية، والدكتور أيمن السيد، رئيس قطاع الرصد والاتصالات والمعلومات.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والرى الرى ومحافظة الوادى الجديد بهدف إنشاء وتنفيذ منظومة رصد وتحكم للآبار السطحية والعميقة لمراقبة تشغيل الآبار أوتوماتيكيًا عن بُعد ومتابعتها من غرفة تشغيل مركزية بالمحافظة، وذلك لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر على حده وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.

وقال الدكتور عبد العاطي إن الوزارة تبذل مجهودات حثيثة فى مجال دمج وتأصيل التكنولوجيا الحديثة ضمن منظومة العمل في أجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة بهدف ضمان سرعة جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة وأقصى سرعة وتوفيرها لمتخذ القرار بهدف الحفاظ علي الموارد المائية وترشيد استخدامها وضمان الاستغلال الأمثل للموارد المائية.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تركيب أجهزة رصد وتحكم في أعمال المرحلة الأولى من البروتوكول لـ 14 بئرا تابعة لصندوق استصلاح الأراضي بمحافظة الوادي الجديد ليصبح إجمالي الآبار التي تتم مراقبتها آليًا 19 بئرا، كما تم تنفيذ منظومة للمراقبة، وأعمال تطوير البرمجيات بواسطة مهندسي الإدارة المركزية لنظم الرصد والاتصالات بوزارة الموارد المائية والري لما لها من خبرات في مجال نُظم الرصد والمراقبة والاتصالات وفى ظل امتلاك الوزارة للبنية التحتية لمنظومات المراقبة من أجهزة ومعدات وشبكات اتصالات ومراكز مراقبة، هذا بالإضافة للكوادر البشرية المدربة على أعمال إنشاء وتشغيل وصيانة مثل تلك الأنظمة.

ووجه عبد العاطى بضرورة المتابعة المستمرة لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بما يسمح بتوفير بيانات المياه الجوفية بصورة لحظية.