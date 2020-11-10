افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى اليوم الثلاثاء أول وحدة للتضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية داخل جامعة حلوان.
يأتى ذلك في ضوء قيام وزارة التضامن الاجتماعي بتوقيع بروتوكولات تعاون مع 27 جامعة حكومية لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعى داخل تلك الجامعات.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوحدة ستقدم برامج وأنشطة الوزارة داخل الجامعة من خلال تقديم الحماية الاجتماعية ومساعدة الطلاب غير القادرين علي سداد المصروفات الدراسية والمدينة الجامعية وكذلك توفير الاجهزة التعويضية والسماعات والكراسي المتحركة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضافت نيفين القباج أن الوحدة ستعمل كذلك علي التمكين الاقتصادي للطلاب من خلال بنك ناصر الاجتماعي الذي سيوفر قروضا للطلاب لعمل دراسات عليا ، كما سيتم تقديم خدمات استشارية للطلاب متعاطي الادمان لمواجهة الظاهرة، بالإضافة إلي تنمية وعي الطلاب من خلال برنامج وعي ورسائله المتعددة.
وأوضحت ان وحدة التضامن الاجتماعي داخل الجامعات ستعزز المشاركة المجتمعية للطلاب، وكذلك تنظيم معارض الأسر المنتجة داخل الجامعات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القباج تفتتح أول وحدة للتضامن بالجامعات المصرية في حلوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.