أول تعليق من عبلة كامل بعد شائعة إصابتها بالسرطان

عبلة كامل، انتشرت حولها العديد من الشائعات خلال الساعات القليلة الماضية التي تشير إلى إصابتها بمرض السرطان الخبيث، الأمر الذي كان من شأنه إثارة غضبها.

وجه بلال فضل الكاتب والسيناريست المصري رسالة خاصة لمروجي الشائعات بخصوص إصابة الفنانة عبلة كامل، قائلًا: "الفنانة الكبيرة الأستاذة عبلة كامل طلبت مني أوصّل الرسالة دي لعلها توصل لأي حد بينشر إشاعات عن حياتها وصحتها".

الفنانة عبلة كامل



وأضاف: "عيب، والله العظيم عيب، لو الناس مش هتتقي ربنا وتخاف منه في وقت زي ده هتتقيه وتخاف منه امتى؟ وإيه اللي هيستفيده إنسان من إنه يقلق حياة الناس بكلام كذب، بيدعي إنه بينشره لإنه محب أو معجب، أنا اخترت نمط حياة سعيدة بيه وراضية عنه، وما عنديش أي حسابات على السوشيال ميديا ولا هيبقى عندي في أي يوم من الأيام، ولا باتابع السوشيال ميديا ولا بانشر عليها أي شيء من أي نوع ولا مهتمة بده".

وتابع: "وأتمنى اللي يشوف حساب منسوب ليا يساهم في قفله باللي يقدر عليه والحساب اللي عاملاه واحدة بتدعي إنها بنتي مالوش أي علاقة ببناتي فاطمة وزينب، وكل اللي بيتنشر فيه كذب، والكلام اللي اتنشر في هذا الحساب عن إني مش فخورة بفني وبشغلي كله كذب وافترا، والحمد لله أنا في أحسن صحة وعافية، وباشكر الناس الطيبين كلهم على محبتهم وتقديرهم اللي أنا ممتنة ليها وباحمد ربنا عليها، وربنا يتقبل دعواتكم الجميلة ليا ويخلي لكم حبايبكم".

وكان قد، خرج الفنان أحمد كمال زوج الفنانة القديرة عبلة كامل السابق، ليرد على تلك الشائعات التي طالتها، معقبًا عليها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "الفنانة عبلة كامل بصحة جيدة".

واستطرد "كمال" حديثه: "وما تردد عن حالتها الصحية، كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة، علي حساب فنانة كبيرة".

اقرأ أيضًا..عبلة كامل تثير قلق الجمهور بسبب إصابتها بالسرطان.."تعرف على القصة"



الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة عبلة كامل مسلسل "سلسال الدم"، الذي تم عرضه منذ 3 سنوات وشاركها البطولة الفنان رياض الخولى، علا غانم، رانيا فريد شوقي، منة فضالي، راندا البحيري.