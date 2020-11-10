ضبط أكثر من 16 ألف مخالفة دوائية في صيدلية مشبوهة (تفاصيل)

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، حملة رقابية مُكبرة بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية، وبإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، للتفتيش على المنشآت الدوائية بمركز ومدينة فاقوس.

أسفرت الحملة عن مداهمة وضبط وتشميع صيدلية؛ لإدارتها بدون تراخيص من الجهات المختصة، فضلًا عن الإتجار في الأدوية البشرية بصورة مخالفة للقانون.

وأسفرت عن ضبط 16 ألفا و809 مخالفات دوائية بصيدلية أخرى ببندر المدينة؛ تنوعت ما بين عبوات وزجاجات لأدوية ومستلزمات طبية ومستحضرات غير مُسجلة بوزارة الصحة، مجهولة المصدر، وأدوية أخرى منتهية الصلاحية، وتحررت عن ذلك المحضر اللازمة بكل واقعةٍ على حدة.

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وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات والمخالفين.