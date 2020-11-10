الانبا باخوم المعاون البطريكي للأقباط الكاثوليك يلتقي رئيس الشيوخ للتهنئة

التقى الانبا باخوم المعاون البطريكي للأقباط الكاثوليك، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، وذلك بهدف تقديم التهنئة على توليه المنصب الجديد على رأس الغرفة الثانية للبرلمان.

يذكر أن مجلس الشيوخ عقد جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول بعد انتخابه تنفيذا للتعديلات الدستورية التى أوجبت وجود غرفة نيابية ثانية، وتم خلال الجلسة الأولى للشيوخ انتخاب رئيس المجلس والوكيلين وتشكيل لجنة خاصة لإعداد لائحة المجلس.

يشار إلى أن مجلس الشيوخ كان قد شهد استقبال عدد من المهنئين للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ ، حيث تزينت طرقات المجلس بباقات الورد والزهور، وأبرزها زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس البرلمان علي عبدالعال، المستشار حسام عبد الرحيم، والذى حرص على تهنئة "عبد الرازق" بمناسبة تقلده رئاسة مجلس الشيوخ .