الانبا باخوم المعاون البطريكي للأقباط الكاثوليك يلتقي رئيس الشيوخ للتهنئة

التقى الانبا باخوم المعاون البطريكي للأقباط الكاثوليك، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، وذلك بهدف تقديم التهنئة على توليه المنصب الجديد على رأس الغرفة الثانية للبرلمان.
يذكر أن مجلس الشيوخ عقد جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول بعد انتخابه تنفيذا للتعديلات الدستورية التى أوجبت وجود غرفة نيابية ثانية، وتم خلال الجلسة الأولى للشيوخ انتخاب رئيس المجلس والوكيلين وتشكيل لجنة خاصة لإعداد لائحة المجلس.
يشار إلى أن مجلس الشيوخ كان قد شهد استقبال عدد من المهنئين للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ ، حيث تزينت طرقات المجلس بباقات الورد والزهور، وأبرزها زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس البرلمان علي عبدالعال، المستشار حسام عبد الرحيم، والذى حرص على تهنئة "عبد الرازق" بمناسبة تقلده رئاسة مجلس الشيوخ .
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