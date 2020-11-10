القباج: 15% من حالات الطلاق في السنة الأولى

أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، مشروع برنامج مودة للعام الدراسي 2020- 2021، حيث طالبت الوزيرة الاستفادة من برنامج مودة والاستفادة مع المعاني العديدة التي تصدر من البرنامج، مشددة على أن هذا البرنامج تفاعلي ويطرح الأفكار والرؤى لذلك يجب على الطلاب الاستفادة منه.

وأوضحت القباج، أنه بتحليل معدلات الطلاق في السنوات الأولى من الزواج، وجد أن 38% من حالات الطلاق المسجلة تحدث خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر الزواج، و15 % خلال السنة الأولى من الزواج، مضيفة أن هذه المؤشرات تؤكد أهمية استهداف الشباب في مرحلة ما قبل الزواج لتعريفهم بالأسس السليمة لاختيار شريك الحياة، والمفهوم الواقعي للزواج والحياة الأسرية وهو ما يشكل جوهر عمل مشروع مودة .

ولفتت أن وزارة التضامن الاجتماعي اختارت إطلاق مرحلة جديدة من مشروع برنامج مودة عبر جامعة حلوان تقديرا لدورها الرائد في إطار هذا المشروع القومي، والذي يأتي في إطار تكليف مباشر من السيد رئيس الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعي بإعداد رؤية متكاملة لإعداد المقبلين على الزواج ومواجهة ظاهرة الطلاق في مصر، والتي وصلت إلى ٢١١٥٤٥ حالة طلاق عام ۲۰۱۸.

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