لبنان تقرر الغلق العام لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا

قررت السلطات اللبنانية تطبيق الغلق العام، بدءًا من السبت، الموافق 14 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر، ويستثنى من القرار المطار الجوي؛ وذلك للحد من تفشي جائحة كورونا “كوفيد-19″، وتزامنًا مع الموجة الثانية من الفيروس، وذلك طبقًا لما أعلنته شبكة "سكاي نيوز"، في خبر عاجل قبل قليل.
أما الحكومة المصرية، فقد اتخذت حزمة من القرارات كإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، إذ تقرر فتح المحلات التجارية يوميا من 7 صباحا وإغلاقها 10 مساء شتاء، و11 مساء في فصل الصيف، بالإضافة إلى أن تزيد يومي الخميس والجمعة والإجازات الرسمية ساعة، فتغلق 11 مساء شتاء و12 صيفًا، على أن تُفتح الورش ومحلات الأعمال الحرفية 8 صباحا وتُغلق 5 مساء شتاء و6 صيفًا، ما عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.
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وفيما يخص المطاعم والكافيهات والمولات، ستفتح يوميًا من 5 صباحًا وتُغلق في تمام 12 صباحًا بمنتصف الليل، وتزيد يومي الخميس والجمعة والإجازات الرسمية فتغلق 12 صباحًا في منتصف الليل، شتاء، و1 صيفًا، مع استمرار تقديم خدمة التوصيل إلى المنازل.
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