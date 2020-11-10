مؤشرات البورصة تستمر في الارتفاع خلال تعاملات منتصف اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بالصعود القوي للبورصات العالمية بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية، وكذلك قرب التوصل للقاح لفيروس كورونا، ومالت تعاملات الأجانب للشراء، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.36% ليصل إلى مستوى 11094 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.76% ليصل إلى مستوى 2095 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.49% ليصل إلى مستوى 13103 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 4224 نقطة.

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وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.43% ليصل إلى مستوى 2867 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 1108 نقاط، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.16% ليصل إلى مستوى 1955 نقطة.