حسام حبيب يحتال على أموال شرين عبد الوهاب.. "اعرف القصة"

انتشرت العديد من الأنباء التي تشير إلى انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، بسبب خلاف شديد حصل بينهما، يرجع إلى احتيال حسام على أموالها، وسحبه لأرصدة كبيرة من حساباتها بموجب التوكيل العام الذي منحته إياه.
خرجت الفنانة شيرين لترد على تلك الأقاويل التي بدأت أن تأخذ مجرى آخر، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلة: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. إحنا بألف بخير".
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اكتفت شرين بتلك الجملة المقتضبة لتعلق على الأحداث المنتشرة على منصات السوشيال ميديا بخصوص إحتيال زوجها على أموالها، الأمر الذي كان من شأنه تفجير حالة من الجدل حول قصة شرين وحسام.
تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أنباء تشير إلى إتخاذ شرين عبد الوهاب إجراءاتها للطلاق بشكل فوري من زوجها، بسبب المشكلة الأخيرة إلا أن شرين نفت تلك الشائعات التي دارت في الوسط.
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