جون طلعت: تهنئة الإخوان لبايدن "وهم جديد" للاستقواء بالخارج..والشعب المصري لفظهم دون عودة



قال النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، إن صدور بيان من تنظيم الإخوان الإرهابي بشأن فوز جو بايدن، برئاسة الولايات المتحدة، وتهنئته، ما هو إلا استمرار للعيش في الوهم و الاستقواء بالخارج من أجل فرض إرادة الجماعة علي المصريين، وهو أمر انتهي بلا رجعة ولا سبيل لوجوده في الواقع المصري بعد ثورة 30 يونيو.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدًا أن الشعب المصري لفظ تنظيم الإخوان الإرهابي فى ثورة 30 يونيو، بكامل إرادته ودون وصاية من أحد، ولن يقبل بعودته مهما كانت التحديات، مشيرا إلي أن صدور مثل هذه البيانات عن تنظيم الإخوان وربط عودتهم بالرئيس الأمريكي الجديد "وهم" يؤكد أن التنظيم لم يعرف المصريين بشكل صحيح.

صحة النواب تقر صندوق الطوارئ الصحية مبدئيا.. وسط مطالبات بالتوسع فى دعم المنظومة وبدائل للموارد المالية