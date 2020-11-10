أيمن أبو العلا يطالب بزيادة الإنفاق على القطاع الصحي



طالب الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، بضرورة البحث عن وسائل لزيادة الإنفاق على القطاع الصحي، وذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، مشددا على ضرورة وجود مثل هذا الصندوق وهو المقترح الذي كان قد تقدم به أبو العلا في الجلسة العامة اثناء تعليقه علي الموازنة العامة ٢٠٢٠/٢٠٢١.

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واشار إلى أهمية هذا الصندوق في ظل الحاجة إلى توفير الأدوية واللقاحات اللازمة لعلاج فيروس كورونا ومواجهة قوائم الانتظار وكذلك لدعم الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة في مواجهة الجائحة.

ودعا أبو العلا، إلى أهمية أن تكون مدة هذا الصندوق محددة لحين تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، مجددا التأكيد على ضرورة مراجعة المخصصات المالية لدعم الانفاق الحكومي الصحي

