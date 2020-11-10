وزيرة التضامن تفتتح "بيت التطوع" لصندوق مكافحة الإدمان بجامعة حلوان لتوعية الطلاب بأضرار تعاطى المخدرات

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى "بيت التطوع"بجامعة حلوان كمقر لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالجامعة ،حيث يستهدف توعية ما يقرب من (3 آلاف) شاب وفتاة بمخاطر المخدرات سنويًا مع استقطاب ما يقرب من (3 آلاف) شاب متطوع لينضم كل عام لأنشطة الرابطة التطوعية للصندوق والتي وصل قوامها الآن إلي ما يقرب من (29 ألف و500 " شاب في كافة المحافظات، ويمثل الطلبة الجامعيين 75% منهم، كما تمثل الفتاة 65% من المتطوعين ،بالإضافة إلي مشاركة خريجي أقسام كلية علم النفس والاجتماع وكلية الخدمة الاجتماعية في برامج علاج وتأهيل مرضي الإدمان بعد بناء قدراتهم علي تنفيذ هذه البرامج وفقًا لمعايير عمل الصندوق.

وأكدت الوزيرة أن الحركة الشبابية لمتطوعي الصندوق أثرت عمله، فهي تمتد إلي المشاركة في وضع السياسات وتطويرها وتنفيذ برامج التوعية والوقاية الأولية وتصميم وتطوير حملاتنا الإعلامية والمشاركة في إدارة صفحة الصندوق علي الفيس بوك والتي تضم 2 مليون عضو 86% منهم من فئة الشباب.

وحرصت الوزيرة على اجراء حوار مع المتطوعين حول الأنشطة والبرامج التى يتم تنفيذها لتوعية طلاب الجامعة حول أضرار تعاطى المخدرات والوقاية من الإدمان ،كما فاجأ المتطوعين الوزيرة بتورتة تحمل صورتها معهم تعبيرا منهم عن حبهم وتقديرهم للوزيرة بسبب حرصها الدائم على دعمهم ،فيما قامت الوزيرة بتسجيل كلمة للمتطوعين فى سجل زيارات "بيت التطوع" معربه عن سعادتها بالشباب المتطوعين لما يقومون به أنشطه توعوية لحماية زملاؤهم من الطلاب من الوقوع فى براثن الإدمان .

جاء ذلك خلال تدشين الوزيرة عدد من الأنشطة مع جامعة حلوان وذلك بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ـ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ،والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة.

ووجهت "القباج"، بتكثيف الأنشطة والبرامج التوعوية لطلاب الجامعات، وذلك في إطار حرص الوزارة على رفع الوعي المجتمعي لدى الفئات المختلفة لاسيما الشباب بأضرار الإدمان، لافتة إلى أن “بيت التطوع” مقر دائم للصندوق ومتطوعيه بجامعة حلوان ، ليكون منارة للوقاية وتوعية الشباب بجانب العمل على جذب مزيد من المتطوعين الشباب للانضمام للتطوع والمشاركة الفاعلة فى مواجهة المخدرات.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتوسع في انشاء مقرات دائمة للصندوق داخل الجامعات المصرية، حيث سيتم افتتاح مقر للصندوق في جامعات أخرى خلال الأيام المقبلة .