مايا مرسي: ميار شريف واصلت كتابة التاريخ المشرف للمرأة المصرية في المجال الرياضى

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه اللاعبة بالتهنئة الى ميار شريف بطلة مصر فى التنس بمناسبة تتويجها ببطولة تشارلستون الدولية بأمريكا بعد فوزها فى المباراة النهائية علي البولندية كاتارزينا كاوا .

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها وسعادتها لهذا الانجاز التاريخي الذي حققته فتاة مصر الذهبية صاحبة ال24 عام للتنس المصري ، مؤكدة أن ميار شريف واصلت كتابة التاريخ المشرف للمرأة المصرية فى المجال الرياضى كأول مصرية تتأهل إلى الدور الرئيسي لبطولة رولان جاروس فهي إحدى البطولات الأربع الكبرى فى التنس ، متمنية لها دوام النجاح والتوفيق .

يذكر أن ميار شريف لمعت موهبتها خلال مراحل الناشئين ونجحت في دخول قائمة أفضل 50 لاعبة في العالم في سن الـ 16 ،في إغسطس 2020، استطاعت التأهل إلى الدور الرئيسى في بطولة براج المفتوحة، لتصبح ثاني مصرية فقط في التاريخ تشارك على هذا المستوى منذ مروة علواني عام 1999 ،تملك 16 فوزًا و9 هزائم في عام 2020 بنسبة فوز تبلغ 64%، بلغت أعلى نسبة فوز للنجمة المصرية على الملاعب الترابية بـ 12 فوزًا مقابل 3 هزائم ما يظهر براعتها على هذا النوع من الملاعب، في المقابل كانت نسبة فوزها على الملاعب الصلبة خلال العام 40% فقط بـ 4 انتصارات و6 هزائم.