تنبؤ الرى: أمطار خفيفة وأجواء باردة ليلا على السواحل والدلتا حتى نهاية الأسبوع

تشير نتائج نماذج التنبؤ بالإمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار التابع لوزارة الموارد المائية والرى على مصر خلال الفترة إلى أن هناك إحتمالا لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر وأجزاء متفرقة من السواحل الشمالية.

وأكدت إحتمال سقوط أمطار خفيفة على أجزاء من الوجه البحرى غدا أما يوم الخميس 12 نوفمبر فمن المتوقع عدم سقوط أمطار.