تشير نتائج نماذج التنبؤ بالإمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار التابع لوزارة الموارد المائية والرى على مصر خلال الفترة إلى أن هناك إحتمالا لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر وأجزاء متفرقة من السواحل الشمالية.
وأكدت إحتمال سقوط أمطار خفيفة على أجزاء من الوجه البحرى غدا أما يوم الخميس 12 نوفمبر فمن المتوقع عدم سقوط أمطار.
وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا، الأربعاء، سيكون لطيفا على القاهرة والوجه البحري نهارا بارد ليلا، والرياح معتدلة، ويصاحبه أيضا أمطار خفيفة على بعض مناطق الوجه البحري.
ويكون الطقس لطيفا نهارا على السواحل الشمالية بارد ليلا، تصاحبه أمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح معتدلة، بينما يبقى الطقس معتدلا على محافظات جنوب وشمال الصعيد وسط انعدام لفرص سقوط الأمطار هناك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنبؤ الرى: أمطار خفيفة وأجواء باردة ليلا على السواحل والدلتا حتى نهاية الأسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.