انت الان تتابع تفاصيل خبر “بالصور” الداخلية تكشف لغز اختفاء 5 أولاد أشقاء منذ 20 يوم في شبرا الخيمة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كانت البداية مع قيام جمال حمدان والمقيم في شارع الشعراوي بشبرا الخيمة، بتحرير محضر حمل رقم 7011 لعام 2020 بقسم ثاني شبرا الخيمة، بتغيب أولاده الخمسه منذ 21 أكتوبر تقريباً وبشكل مفاجئ ولم يتم التوصل إليهم إلى الآن.

أب يحرر محضر بغياب أولاده الخمسة في شبرا الخيمة

والأولاد الخمسة هم

1- أميرة وتبلغ من العمر 21 سنة.

2- سامية وتبلغ من العمر 16 سنة.

3- منة 7 سنوات.

4- غرام 5 سنوات.

5- مصطفى 3 سنوات.

ويقول والد الأطفال الخمسة أنهم كانوا متوجهين إلى خالهم والذي يسكن في بهتيم التي تتبع شرا الخيمة، وبيننا وبينها دقائق معدودة، وكانوا ذاهبين إلى خالهم لحضور حفل زفاف ابنة خالتهم في محافظة الشرقية، يضيف والد الأولاد أن خال الأولاد اتصل به ليخبره أنهم لم يصلوا إليه حتى الآن، يقول الأب “نزلت جرى أنا وهو ندور عليهم لكن موصلناش لحاجة”.

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وتابع جمال حمدان والد الأولاد، أنه نزل هو وأخوته للبحث عنهم، وقاموا بتفريغ الكاميرات، وتوصلوا للتوك توك، الذي استقلوه ولصاحبه، وقال لهم سائق التوك توك، أنهم ركبوا معه بالفعل وأنزلهم قبل مستشفى بهتيم حسب ما طلبوا، ولم يصل إلى أثر لهم إلى الآن، مطالباً رجال المباحث بسرعة إيجادهم وتوسيع دائرة البحث عنهم.

“تحديث”

إلا أن الداخلية توصلت إلى لغز اختفاء الأشقاء الخمسة، حيث تبين أن خلافات وقعت بين الأب والأم، وقامت الأم بأخذ الأطفال الخمسة والذهاب إلى خالتهم في الإسماعيلية، وأكدت الداخلية أنه لم يتم اختطافهم كما أشيع عبر مواقع التواصل الإجتماعي.