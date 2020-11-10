عاجل .. الأمن يوافق على نقل النهائي بين الأهلي والزمالك إلى استاد القاهرة الدولي

علم موقع تحيا مصر على موافقة الجهات الأمنية، على نقل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك إلى إستاد القاهرة الدولي بدلا من إستاد الجيش ببرج العرب.

وكان من المقرر أن يُقام النهائي الأفريقي على إستاد القاهرة، ولكن تم نقله إلى إستاد برج العرب ليلعب يوم 27 نوفمبر المقبل، ولكن بسبب الظروف الجوية المضطربة، وتوافق موعد النهائي مع نوة المكنسة التي تضرب الأسكندرية في هذا التوقيت من كل عام.

ويشرع اتحاد الكرة المصري الآن، في إرسال خطاب للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يبلغه بأن المباراة قد تم نقلها رسميا من برج العرب إلى القاهرة.

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وأجلت إدارة إستاد القاهرة موعد زرع النجيلة الشتوية من منتصف نوفمبر، إلى ما بعد مباراة النهائي، نظرا للظروف الطارئة التي جعلت إقامة النهائي على أرض الإستاد أمرا ضروريا، خاصةً وأن زرع النجيلة يستغرق شهر حتى يعود الملعب لاستقبال المباريات مرة أخرى.

