قدم محمود حسين، عضو مجلس النواب، الشكر لفتيات وشباب بورسعيد، لدعم الحملة الوطنية لفوز القائمة الوطنية من أجل مصر في المحافظة والتي يمثلها.
وقال، في بيان صحفي، إن قيادات وأعضاء حزب مستقبل وطن قادوا حملة انتخابية محترمة باقتدار وتمكن للوصول إلى هذه النتيجة المشرفة للقائمة بين محافظات شرق الدلتا.
إقرأ أيضًا.. جون طلعت: تهنئة الإخوان لبايدن "وهم جديد" للاستقواء بالخارج..والشعب المصري لفظهم دون عودة
وعبر عن سعادته لما رأه من وقفة وطنية مخلصة من كافة فئات شعب بورسعيد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النائب محمود حسين: مستقبل وطن قاد حملته باقتدار لنجاح قائمة من أجل مصر شرق الدلتا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.