النائب محمود حسين: مستقبل وطن قاد حملته باقتدار لنجاح قائمة من أجل مصر شرق الدلتا

قدم محمود حسين، عضو مجلس النواب، الشكر لفتيات وشباب بورسعيد، لدعم الحملة الوطنية لفوز القائمة الوطنية من أجل مصر في المحافظة والتي يمثلها.

وقال، في بيان صحفي، إن قيادات وأعضاء حزب مستقبل وطن قادوا حملة انتخابية محترمة باقتدار وتمكن للوصول إلى هذه النتيجة المشرفة للقائمة بين محافظات شرق الدلتا.

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وعبر عن سعادته لما رأه من وقفة وطنية مخلصة من كافة فئات شعب بورسعيد.

