بعد خسارة المعزول.. منافسة شرسة بجولة الإعادة بين مرشحى " الأحزاب " بالدائرة الثامنة بـميت غمر

تستعد الدائرة الثامنة، بدائرة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، إلى خوض منافسة شرسة بين مرشحى " مستقبل وطن والمستقلين"، حيث جاءت المؤشرات الأولية، لتعلن الإعادة بين 4 مرشحين، هم أحمد الألفى، ومحمود العزب، وأسامة راضى، وعبد الفتاح البحراوى.

وكانت اللجان الفرعية، بالدائرة الثامنة، بميت غمر، قد أعلنت سقوط مدوى للمعزول مرتضى منصور، الذى أحتل المركز السادس، بإجمالى أصوات 21271، ليخرج من السباق الانتخابى خالى الوفاض، بينما يخوض الآخرين جولة الإعادة.

وكانت نتيجة الحصر العددى، فى لجان ميت غمر، قد جاءت أرقامها، كالتالى: أحمد الألفي، "مستقبل وطن"، 31478 صوتًا، محمود العزب، "مستقل"، 24791 صوتًا، أسامة راضى، "مستقبل وطن"، 22972 صوتًا.

وبطبيعة الحال فى جولات الإعادة، إذ ترتفع وتيرة المنافسة على مقاعد مجلس النواب فى الدائرة الثامنة بميت غمر، حيث تزيد حدة الصراع بين المرشحين، المتبقين فى جولة الإعادة، خاصة لما تشهده من تنافس بين مرشحين حزبيين، هم أسامة راضى، الذى يدعمه حزب مستقبل وطن، وعبد الفتاح البحراوى، الذى يدعمه حزب المؤتمر، وأحمد الألفى الذى يدعمه حزب مستقبل وطن أيضًا.

وتضم دائرة ميت غمر 169 لجنة انتخابية فى 76 مقرًا انتخابيًا، منهم 35 لجنة بالمدينة، و134 لجنة بالقرى، وتبلغ الكتلة التصويتية للقرى 414 ألفًا و448 صوتًا، فيما تبلغ الكتلة التصويتية للمدينة 107 آلاف و687 صوتًا، بإجمالى 522 ألفًا و135صوتًا.