الفريق أسامة ربيع ووكيل البحرية الأمريكية يناقشان تطوير مجرى السويس الملاحي

ناقش الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مع وفداً أمريكياً رفيع المستوى برئاسة جريجوري سلافونك القائم بعمل وكيل وزارة البحرية الأمريكية، والسفير جوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة، والعقيد بحري جوزيف مانيون الملحق البحري، بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية، سبل دعم التعاون المشترك والوقوف على مستجدات أعمال التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي.

ورحب الفريق ربيع بالحضور في هيئة قناة السويس، وأكد على عمق العلاقات المصرية الأمريكية على المستويين الشعبي والدبلوماسي وهو ما يفتح آفاقا جديدة للتعاون في مختلف المجالات.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تحظى بمكانة استراتيجية باعتبارها حلقة الوصل الأهم لحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، لافتاً إلى أن الهيئة تتبنى استراتيجية طموحة ومتكاملة تهدف بحلول عام ٢٠٢٣ إلى تحقيق خطوات ملموسة على صعيد عدة محاور رئيسية أبرزها استكمال مشروعات تطوير المجرى الملاحي وتطوير الأسطول البحري لتحسين الخدمات المقدمة للسفن العابرة، علاوة على تفعيل التوجه نحو التحول الرقمي.

وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس الجديدة نجحت في تحقيق المعادلة الصعبة بزيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة بالإضافة إلى رفع كفائتها وزيادة قدرتها على مواجهة حالات الطوارئ المحتملة، وذلك بالتوازي مع إنشاء سلسلة من الجراجات على القناة الجديدة وتطوير 5 جراجات أخرى في القناة الأصلية، لتظل القناة الممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر آماناً.

وأضاف الفريق ربيع أن هيئة قناة السويس تولي اهتماماً كبيراً بتطوير العنصر البشري وإعداد الكوادر القادرة على تشغيل المرفق الملاحي الأهم في العالم، معبراً عن فخره بامتلاك الهيئة خبرات فريدة في مجال الإرشاد البحري وذلك من خلال فريق عمل من المرشدين هم الأفضل عالمياً فيما يتعلق بالإبحار في القنوات والممرات الملاحية الضيقة، كما تحرص الهيئة على تطوير وصقل خبرات وقدرات المرشدين من خلال برامج التدريب التي يقدمها مركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة.

وأكد رئيس الهيئة على أن قناة السويس تضع أمان السفن وسلامتها على رأس أولويات المعايير الخاصة بمنظومة الخدمات المقدمة للسفن العابرة دون التفرقة بين علم دولة وأخرى بما يتفق مع مبادئ حرية الملاحة والمواثيق والمعاهدات الدولية، مشيداً في هذا الصدد بالدور البطولي للقوات المسلحة المصرية وقوات الأمن الداخلي لحماية المجرى الملاحي للقناة ومنشآت الهيئة الرئيسية.

واستعرض الفريق ربيع قدرات وإمكانيات شركات وترسانات الهيئة، في تقديم العديد من الخدمات والأنشطة المتعلقة بالمجال البحري وعلى رأسها خدمات إصلاح وصيانة السفن، وبناء الوحدات البحرية المساعدة مثل القاطرات ولنشات الإرشاد.

إقرأ أيضًا.. النائب محمود حسين: مستقبل وطن قاد حملته باقتدار لنجاح قائمة من أجل مصر شرق الدلتا