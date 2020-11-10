سبب غريب وراء تأجيل حفل زفاف بسنت شوقي ومحمد فراج "فيديو"

كشفت الفنانة بسنت شوقي، عن السبب وراء تأجيل حفل زفافها على الفنان محمد فراج، قائلة: "اجلنا الفرح علشان دقنه".
وأوضح فراج، أنه لن يتم تحديد الفرح حتى الآن بسبب كثافة العمل الذي يقع فوق عاتقه، لافتًا إلى أنه من الممكن عقد قرانه وبعد إنتها العمل يتمكن من إقامة حفل زفاف.
وأكد محمد فراج، أنه من الممكن أن يقيم حفل الزفاف في نهاية العام الجاري، بعد إنتهاء التصوير الذي يتطلب ظهوره بهذا الشكل.
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على صعيد آخر، أوضح فراج أنه أحب دور "بسنت" في فيلم "لما بنتولد"، قائلا: "كانت عفريته في الدور وعجبتني"، لافتا إلى أنه يحب أيضا دورها في مسلسلس "ليه لأ" و"نيللي وشريهان".
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