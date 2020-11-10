الأمين العام بالشيوخ لتحيا مصر: الأحد القادم أولى اجتماعات لجنة صياغة اللائحة الداخلية

قال الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود عتمان في تصريحات خاصة لتحيا مصر أن لجنه الصياغة التي تم تشكيلها لضبط اللائحة الداخليه ستبدأ عملها ابتداءا من غدا لوضع أسس عملها.

وكشف الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود عتمان عن اول اجتماعات لجنه صياغة اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتي ستكون يوم الاحد القادم 15 نوفمبر والتي ستنهي عملها في خلال 15 يوم لعرضها علي الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لموافقة عليها.

تواصل لجنة الصياغة المنبثقة عن اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ عملها لمراجعة كافة المواد المتعلقة بمشروع القانون تمهيدا لإعداد تقرير بها يعرض في اجتماع لاحق على اللجنة الرئيسية ثم إحالته إلى الجلسة العامة للمناقشة.

كانت اللجنة المشكلة لإعداد لائحة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد انهت كافة مناقشاتها حول مسودة مشروع القانون التى اعدتها الأمانة العامة لمجلس الشيوخ والخاصة بلائحة المجلس.

وكانت اللائحة قد شهدت ادخال بعض التعديلات على المواد الواردة في اللائحة المقترحة والمقدمة من الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، وفقا لمقترحات أعضاء اللجنة، وتقرر إضافة مواد جديدة بهدف تنظيم عمل المجلس.

