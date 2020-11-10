البحرية المصرية والبحرينية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا في نطاق الأسطول الشمالي

نفذت القوات البحرية المصـرية والبحرينية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط وذلك بإشتراك إحدى لنشات الصواريخ من طراز "سليمان عزت" مع سفينة المملكة البحرينية "الزبارة"، وذلك عقب إنتهاء زيارة ناجحة للسفينة البحرينية لقاعدة الإسكندرية البحرية .

وقد اشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية البارزة ومنها التدريب على مجابهة التهديدات الغير نمطية بواسطة اللنشات السـريعة المعادية . كما قام الجانبان بالتدريب علي تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة وتدريبات مواصلات وتصوير ، والتى أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ المهام العملياتية بكفاءة وإحترافية عالية .

وتعد زيارة السفينة البحرينية "الزبارة" لقاعدة الإسكندرية البحرية وتنفيذ التدريب العابر فى أول إبحار للسفينة بعد إستلامها من البحرية الملكية البريطانية وخلال رحلة عودتها لدولة البحرين ، دلالة واضحة على عمق وتميز العلاقات الثنائية (المصرية/البحرينية) المشتركة .

اقرأ أيضا: الفريق أسامة ربيع ووكيل البحرية الأمريكية يناقشان تطوير مجرى السويس الملاحي



بأتي ذلك فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة في التدريب مع الدول الشقيقة والصديقة وتبادل الخبرات العملياتية.