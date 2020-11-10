أسعار الراوتر الهوائي من vodafone فودافون بخصومات في "البلاك فرايداي"

في ضوء بحث الكثيرون على أسعار الراوتر الهوائي من vodafone فودافون لاسيما أن الكثيرون لايمتلكون خطوط أرضية ويرغبون توصيل إنترنت، لذا ينشر تحيا مصر أسعار الراوتر الهوائي من vodafone فودافون بخصومات "البلاك فرايداي".

أسعار الراوتر الهوائي من vodafone فودافون

ونشرت vodafone فودافون عبر صفحتها الرسمية "لو معندكش خط ارضي، دوس بقلب واستمتع بخصم 25٪ على سعر راوتر النت الهوائي بمناسبة البلاك فرايداي بـ 749ج بدل 999ج وباقات تصل الى 240 جيجا".

