حمو بيكا يجدد إعتذاره للفنان هاني شاكر من داخل نقابة الموسيقيين "فيديو"

جدد حمو بيكا إعتذاره للفنان هاني شاكر، حيث نشر مقطع فيديو قصير عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، معلقًا عليه قائلًا: "اعتذار رسمي من داخل نقابه المهن الموسيقية واعتذار رسمي لأستاذ هاني شاكر نقيب الموسيقيين ولجميع أعضاء المجلس".

وتابع بيكا: "بعتذر لأستاذنا الكبير هاني شاكر وبتأسفلك.. أنا أسف أنت أستاذنا الكبير واتعلمنا على أغانيك.. ولأعضاء المجلس كلهم مكنتش أقصد إن أنا أزعلكم".

حمو بيكا



وأضاف حمو بيكا: "الاستاذ هاني بتأسفلك تاني وحقك عليا ومش مقصود خالص ازعلك.. وأسف كبير لأعضاء المجلس حقكم عليا".



كانت قد أعلنت محكمة جنح الدخيلة الإقتصادية بالإسكندرية، حبس مطرب المهرجانات "حمو بيكا" لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه.

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كما قررت المحكمة تغريمه 200 الف جنيه، وذلك بعد اتهامه بسب وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.