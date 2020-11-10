معهد الفلك: غرة شهر ربيع الآخر 1442 تبدأ الإثنين 16 نوفمبر

أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد سيولد هلال شهر ربيع الآخــر مباشرة بعد حدوث الاقتران السابعة وسبع دقائق صباحاً بتوقيت القاهرة الأحـد 29 ربيع الأول 1442 15 نوفمبر الجاري. وأضاف المعهد في بيان له، أن الهلال الجديد يبقى في سماء القاهرة لمدة 23 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية"، ويبقى في باقي محافظات الجمهورية في سمائها لمدد تتراوح بين 22 و23 دقيقة، بينما يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 22 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 11 و31 دقيقة. إقرأ أيضًا.. الفريق أسامة ربيع ووكيل البحرية الأمريكية يناقشان تطوير مجرى السويس الملاحي

وأشار إلى أنه بذلك تكون غرة شهر ربيع الآخر 1442 هـ فلكيـاً الإثنيـن 16 نوفمبر.

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