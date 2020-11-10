نيفين القباج تزور مجمع الفنون بجامعة حلوان

زارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى يرافقها الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان مجمع الفنون الخاص بالجامعة، واستعرضت الوزيرة تفاصيل المجمع ومميزاته، إذ يسع لاستيعاب 1348 فردا.





وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس جامعة حلوان قد وقعا اليوم الثلاثاء بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة وجامعة حلوان، لتنفيذ الخطة الخاصة بتطوير العشوائيات وتنمية البيئة والمجتمع وذلك بمقر الجامعة.

ويأتى هذا البروتوكول فى إطار التزام الدولة بتنفيذ ما تضمنه الدستور الصادر عام 2014 بشأن وضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات وإعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين حياة المواطنين والصحة العامة، والاهتمام برعاية محدودى الدخل فضلا عن تطوير المناطق العشوائية ذات الخطورة وغير الآمنة، والاهتمام بالأبعاد الاجتماعية لكل المواطنين ذات الصلة بذلك، خصوصا غير القادرين لتوفير حياة كريمة لهم.