عضو الشيوخ: سوق الاتصالات شهد تحسنا ملحوظا فى متابعة الشكاوى

وأشار عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، إلى أن سوق الاتصالات المصرية شهد تحسنًا ملحوظًا فى مستوى متابعة شكاوى مستخدمى خدمات الاتصالات والرد عليها من قبل مقدمى الخدمة، وتحسن واضح فى نسبة ووقت حل الشكاوى، وهذا ما تعكسه الأرقام والمؤشرات المذكورة فى التقرير الربع سنوى الثالث لمنظومة متابعة شكاوى مستخدمى خدمات الاتصالات (عن الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020) الصادر من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وأكد مصطفى أنه بات من الواضح أن هناك تغييرًا كبيرًا قد حدث فى سلوك وأنماط استخدام المواطنين للإنترنت خلال سنة 2020 كنتيجة طبيعية للتطورات التى طرأت أثناء وبعد جائحة فيروس كورونا المستجد، وزيادة الاعتماد على الانترنت فى كل شيء سواء التعليم أو التدريب عن بُعد أو العمل من المنزل أو عقد الاجتماعات، مشيرًا إلى أن هذا التغيير سيتطلب جهودًا واستثمارات مضاعفة بهدف تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة، وتلبية الطلب المتزايد عليها.
وأفاد بأن هذه الجهود تأتى فى اتجاه الخطوات الكبيرة التى تتخذها الدولة المصرية نحو التحول الرقمى والذى أصبح جزءًا أساسيًا من رؤيتها وخطتها الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030.
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