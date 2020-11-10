وكيل الأزهر : يجب مضاعفة الجهود للارتقاء ‏بجودة التعليم ومواكبة العصر

وقال وكيل الأزهر، إنه لابد من مضاعفة الجهود للارتقاء بجودة التعليم الأزهرى لمواكبة العصر مع الحفاظ على الهوية الأزهرية والتراث، مشددًا على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير غرف للعزل، حرصًا على سلامة الجميع.
وأكد الدكتور الضوينى، على أهمية تكثيف جهود رؤساء المناطق فى متابعة المعاهد بشكل مستمر، لتحقيق الاستقرار العام داخل المعاهد الأزهرية، مشددًا على أهمية دور المعلم فى توفير المناخ المناسب والملائم للطلاب، بما يضمن الارتقاء بالعملية التعليمية بالأزهر.
وشهد التعليم قبل الجامعى بالأزهر ارتفاعا فى أعداد المُتقدِّمين والمقبولين خلال الأعوام الأخيرة؛ حيث بَلَغَت أعداد هذا العام 2020/2021 فى المرحلة الابتدائيَّة ما يزيد على 921723 طالبًا، وفى مرحلة رياض الأطفال ما يزيد على 110562 طالبًا.
جدير بالذكر أن الأزهر أدخل التُّكنولوجيا الحديثة فى مجال التَّعليم وتطوير أداء المعاهد الأزهريَّة، حيث يوجد ما يزيد على 41000 جهاز حاسب آلى، لتدريب الطُّلاب وتعليمِهم عليها.
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