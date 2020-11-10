وكيل الأزهر : يجب مضاعفة الجهود للارتقاء ‏بجودة التعليم ومواكبة العصر

عقد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع رؤساء ‏المناطق الأزهرية، بحضور الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ‏والدكتور إسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، للوقوف على مستجدات العملية ‏التعليمية، ومناقشة خطة تطوير التعليم قبل الجامعى وتذليل ‏كافة العقبات التى تواجه المعلم والطلاب، فضلًا عن مناقشة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول لمراحل النقل، ‏والشهادة الإبتدائية.‏





وقال وكيل الأزهر، إنه لابد من مضاعفة الجهود للارتقاء ‏بجودة التعليم الأزهرى لمواكبة العصر مع الحفاظ على الهوية ‏الأزهرية والتراث، مشددًا على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير غرف للعزل، ‏حرصًا على سلامة الجميع.‏

وأكد الدكتور الضوينى، على أهمية تكثيف جهود رؤساء المناطق فى متابعة المعاهد بشكل مستمر، لتحقيق الاستقرار العام داخل المعاهد الأزهرية، مشددًا على أهمية دور ‏المعلم فى توفير المناخ المناسب والملائم للطلاب، بما يضمن الارتقاء بالعملية التعليمية بالأزهر‏.‏

وشهد التعليم قبل الجامعى بالأزهر ارتفاعا فى أعداد المُتقدِّمين والمقبولين خلال الأعوام الأخيرة؛ حيث بَلَغَت ‏أعداد ‏هذا العام 2020/2021 فى المرحلة الابتدائيَّة ما يزيد على 921723 طالبًا، وفى ‏مرحلة ‏رياض الأطفال ما يزيد على 110562 طالبًا.‏

جدير بالذكر أن الأزهر أدخل التُّكنولوجيا الحديثة فى مجال التَّعليم وتطوير أداء المعاهد ‏الأزهريَّة، حيث يوجد ما يزيد على 41000 جهاز حاسب آلى، لتدريب الطُّلاب وتعليمِهم ‏عليها.‏