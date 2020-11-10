القوات البحرية المصرية والبحرينية تنفذان تدريبا فى نطاق الأسطول الشمالى

نفذت القوات البحرية المصـرية والبحرينية، اليوم الثلاثاء، تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك إحدى لنشات الصواريخ من طراز "سليمان عزت"، مع سفينة المملكة البحرينية "الزبارة" وذلك عقب انتهاء زيارة ناجحة للسفينة البحرينية لقاعدة الإسكندرية البحرية.





واشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية البارزة ومنها التدريب على مجابهة التهديدات غير النمطية بواسطة اللنشات السريعة المعادية. وقام الجانبان بالتدريب على تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة وتدريبات مواصلات وتصوير، والتى أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ المهام العملياتية بكفاءة واحترافية عالية. وتعد زيارة السفينة البحرينية "الزبارة" لقاعدة الإسكندرية البحرية وتنفيذ التدريب العابر فى أول إبحار للسفينة بعد استلامها من البحرية الملكية البريطانية وخلال رحلة عودتها لدولة البحرين، دلالة واضحة على عمق وتميز العلاقات الثنائية "المصرية ـ البحرينية" المشتركة.

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