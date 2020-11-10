كنائس وسط القاهرة تطالب بالصلاة من أجل القمص بطرس وليم لإصابته بكورونا

طالبت عدد من كنائس وسط القاهرة، برفع الصلوات والصوم من أجل شفاء القمص بطرس وليم كاهن كنيسة المرقسية كلوت بك، المصاب بفيروس كورونا.



طالبت عدد من كنائس وسط القاهرة، برفع الصلوات والصوم من أجل شفاء القمص بطرس وليم كاهن كنيسة المرقسية كلوت بك، المصاب بفيروس كورونا. وأوضحت كنائس وسط القاهرة، أن القمص بطرس وليم حالته الصحية حرجة وهو الآن موضوع على أجهزة التنفس الصناعى.

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