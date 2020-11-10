صور.. سفير بيلاروسيا يشيد بنظم التدريب بأكاديمية الهيئة العربية للتصنيع

وأوضح بيان صحفى، للهيئة، أنه تم خلال اللقاء عرض رؤية الهيئة العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا فى العديد من مجالات الصناعة المختلفة، بما فى ذلك التدريب، خصوصا أن هناك تعاون مشترك بين الهيئة العربية للتصنيع والأكاديمية الوطنية للعلوم البيلاروسية فى مجالات التدريب والبحث العلمى والابتكار.

كما تم بحث تعزيز آليات التعاون فى مجال الصناعات الدفاعية والمدنية ومنها مجالات صناعات الشاحنات والمعدات الزراعية واللوادر والجرارات الزراعية وصوامع تخزين الغلال والمحركات والإلكترونيات وعمليات التحول الرقمى والذكاء الإصطناعى، إلى جانب بحث اشتراك الشركات البيلاروسية فى المشروعات القومية التى تنفذها الدولة ومنها تعديل السيارات المتقادمة خاصة الميكروباصات وتحويلها إلى سيارات صديقة للبيئة باستخدام الغاز الطبيعى.

وأكد التراس أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات العالمية، مشيرا لأهمية استثمار عمق وقوة العلاقات بين القاهرة ومينسك من خلال اللجنة المصرية البيلاروسية وكيفية الاستفادة منها لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك فى مجالات التصنيع المختلفة.

وأضاف، أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات البيلاروسية، لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة فى الصناعة المحلية، لافتا إلى بحث زيادة الفرص التنافسية لتسويق الإنتاج المشترك فى السوق المصرية والعربية والإفريقية.

وأشاد سيرجى تيرتنتييف، بالقدرات الهائلة التى تمتلكها الهيئة العربية للتصنيع، والتى تشجع كبرى الشركات البيلاروسية للتعاون وتبادل الخبرات فيما بينهم، مؤكدا أنه يستهدف بهذه الزيارة بحث عقد شراكات مشتركة جديدة طويلة الأجل فى جميع مجالات الصناعة وتدريب الكوادر البشرية.

وخلال تفقده أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للتدريب المهنى والتقنى، أشاد سفير بيلاروسيا بنظم التدريب الحديثة لتأهيل كوادر بشرية مدربة لخدمة مجالات الصناعة فى مجالات التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء ونظم التصنيع وفقا لآليات الثورة الصناعية الرابعة.

وأعرب تيرتنتييف عن إعجابه بجودة التصنيع المحلى للسيارة «ماز» شاحنة النقل الثقيل والتى تصنع فى مصر للمرة الأولى بالتعاون مع بيلاروسيا وبنسب تصنيع محلى مرتفعة لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للدول الإفريقية.