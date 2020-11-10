صحة النواب تقر مشروع قانون صندوق الطوارئ الصحية من حيث المبدأ

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة محمد خليل العمارى، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الطوارئ الصحية، وسط مطالبات بضرورة توفير العديد من البدائل لموارده المالية.





ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها. وينشأ بموجب القانون صندوق يٌسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كلا من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذى.

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