صور.. رئيس هيئة قناة السويس يبحث التعاون المشترك مع وكيل البحرية الأمريكية

ووفقا لبيان نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، شمل اللقاء التباحث حول سبل دعم التعاون المشترك والوقوف على مستجدات أعمال التطوير المستمرة بالمجرى الملاحى.

ورحب الفريق ربيع بالحضور فى هيئة قناة السويس، مؤكدا عمق العلاقات المصرية الأمريكية على المستويين الشعبى والدبلوماسى وهو ما يفتح آفاقا جديدة للتعاون فى مختلف المجالات.



وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تحظى بمكانة استراتيجية باعتبارها حلقة الوصل الأهم لحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، لافتا إلى أن الهيئة تتبنى استراتيجية طموحة ومتكاملة تهدف بحلول عام 2023 إلى تحقيق خطوات ملموسة على صعيد عدة محاور رئيسية أبرزها استكمال مشروعات تطوير المجرى الملاحى وتطوير الأسطول البحرى لتحسين الخدمات المقدمة للسفن العابرة، علاوة على تفعيل التوجه نحو التحول الرقمى.



وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس الجديدة نجحت فى تحقيق المعادلة الصعبة بزيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة بالإضافة إلى رفع كفائتها وزيادة قدرتها على مواجهة حالات الطوارئ المحتملة، وذلك بالتوازى مع إنشاء سلسلة من الجراجات على القناة الجديدة وتطوير 5 جراجات أخرى فى القناة الأصلية، لتظل القناة الممر الملاحى الأقصر والأسرع والأكثر أمانا.

وأضاف الفريق ربيع أن هيئة قناة السويس تولى اهتماما كبيرا بتطوير العنصر البشرى وإعداد الكوادر القادرة على تشغيل المرفق الملاحى الأهم فى العالم، معبرا عن فخره بامتلاك الهيئة خبرات فريدة فى مجال الإرشاد البحرى وذلك من خلال فريق عمل من المرشدين هم الأفضل عالميا فيما يتعلق بالإبحار فى القنوات والممرات الملاحية الضيقة، كما تحرص الهيئة على تطوير وصقل خبرات وقدرات المرشدين من خلال برامج التدريب التى يقدمها مركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع للهيئة.



وأكد رئيس الهيئة على أن قناة السويس تضع أمان السفن وسلامتها على رأس أولويات المعايير الخاصة بمنظومة الخدمات المقدمة للسفن العابرة دون التفرقة بين علم دولة وأخرى بما يتفق مع مبادئ حرية الملاحة والمواثيق والمعاهدات الدولية، مشيدا فى هذا الصدد بالدور البطولى للقوات المسلحة المصرية وقوات الأمن الداخلى لحماية المجرى الملاحى للقناة ومنشآت الهيئة الرئيسية.

واستعرض الفريق ربيع قدرات وإمكانيات شركات وترسانات الهيئة، فى تقديم العديد من الخدمات والأنشطة المتعلقة بالمجال البحرى وعلى رأسها خدمات إصلاح وصيانة السفن، وبناء الوحدات البحرية المساعدة مثل القاطرات ولنشات الإرشاد.



من جانبه، أعرب السيد جريجورى سلافونك وكيل وزارة البحرية الأمريكية عن اعتزازه بهذه الزيارة التى تعد الأولى بالنسبة له لقناة السويس، موجها الشكر للفريق ربيع على حسن الاستقبال، وما تقدمه قناة السويس من خدمات وتسهيلات لضمان العبور الآمن للسفن.

وشملت الزيارة قيام الوفد الأمريكى بجولة بحرية فى قناة السويس الجديدة، تلاها التوجه للمارينا الجديدة شرق القناة لمشاهدة عرض تقديمى يسرد تاريخ القناة ويوضح أهميتها لحركة التجارة العالمية.

وأهدى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة درع القناة الجديدة لوكيل وزارة البحرية الأمريكية جريجورى سلافونك، كما قدم درعا أخر للسفير الأمريكى بالقاهرة جوناثان كوهين.