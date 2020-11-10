المعهد القومى للبحوث الفلكية: غرة شهر ربيع الآخر لعام 1442 هـ الإثنين...

ئأكد المعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد فسوف يولد هلال شهر ربيع الآخر مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة وسبع دقائق صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15/11/2020م (يوم الرؤية).

وأوضح الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد فى بيان صحفى للمعهد، أن الهلال الجديد يبقى فى سماء القاهرة لمدة 23 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين (22 – 23 دقيقة) وفى مكة المكرمة لمدة 22 دقيقة، أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (11 - 31 دقيقة).

وتابع :وبذلك تكون غرة شهر ربيع الآخر 1442 هـ فلكياً يوم الإثنين 16/11/2020م.