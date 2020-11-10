القوات البحرية المصرية والبحرينية تنفذان تدريباً بحرياً عابراً فى نطاق الأسطول الشمالى

فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة فى التدريب مع الدول الشقيقة والصديقة وتبادل الخبرات العملياتية ، نفذت القوات البحرية المصـرية والبحرينية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط وذلك بإشتراك إحدى لنشات الصواريخ من طراز ( سليمان عزت ) مع سفينة المملكة البحرينية ( الزبارة ) وذلك عقب إنتهاء زيارة ناجحة للسفينة البحرينية لقاعدة الإسكندرية البحرية .

وقد إشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية البارزة ومنها التدريب على مجابهة التهديدات غير النمطية بواسطة اللنشات السريعة المعادية .

كما قام الجانبان بالتدريب على تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة وتدريبات مواصلات وتصوير ، والتى أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ المهام العملياتية بكفاءة وإحترافية عالية .

وتعد زيارة السفينة البحرينية ( الزبارة ) لقاعدة الإسكندرية البحرية وتنفيذ التدريب العابر فى أول إبحار للسفينة بعد إستلامها من البحرية الملكية البريطانية وخلال رحلة عودتها لدولة البحرين ، دلالة واضحة على عمق وتميز العلاقات الثنائية ( المصرية / البحرينية ) المشتركة .