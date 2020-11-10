هالة زايد: حجزنا 20% من لقاح فايزر و30% من إكسفورد

قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تمكنت من حجز نحو 20% من احتياجات مصر من لقاح شركة فايزر الأمريكية، ونحو 30% من لقاح إكسفورد.

وأشارت الوزيرة إلى أن هناك نحو 11 لقاحا بالمراحل النهائية وشاركت مصر بالتجارب السريرية للقاحين منها.

وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر صحفى اليوم، أن المعامل المركزية أجرت ما يزيد عن مليون تحليل pcr للحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد، كما عملت على توفير الكواشف الطبية السريعة الخاصة بتحليل pcr، بالإضافة إلى إنشاء 61 معملا فرعيا لاستخراج شهادات pcr للمسافرين للخارج

وقالت إن المعامل معتمدة دوليا لإجراء تحاليل كورونا، كما نفت صحة وجود أى نقص بأدوية البروتوكولات العلاجية لكورونا.