لجنة التدريب بالقومى للمرأة تناقش سير العمل في الأدلة التدريبية الصادرة عن المجلس

عقدت لجنة التدريب بالمجلس القومى للمرأة اجتماعها الدورى برئاسة الدكتورة نسرين بغدادي عضوة المجلس ومقررة اللجنة ، وبمشاركة عضوات وأعضاء اللجنة ، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكدت الدكتورة نسرين بغدادي أن الاجتماع ناقش متابعة سير العمل في الادلة التدريبية التى يصدرها المجلس ، حيث تم نشر الدليل التعريفي للانتخابات البرلمانية، ومناقشة دليل دور المرأة في مكافحة الفساد لكي يتحول إلي ورقة تعريفية وأخذ الإجراءات اللازمة للنشر، كما تم مناقشة وإجراء بعض التعديلات فيما يخص دليل إدماج النوع الاجتماعي في القضايا البيئية، موضحة مساهمة لجنة التدريب في تبني السياسات التي يتولاها المجلس من خلال هذه الدلائل التدريبية المكتوبة في كافة المجالات.

كما ناقش الاجتماع بعض المقترحات المقدمة من عضوات وأعضاء اللجنة لحملة ال 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع لجنة المنظمات غير الحكومية ، ومن بينها تنظيم عدد من الدورات التدريبية للعاملين .