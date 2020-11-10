انعقاد لجنة قيد "المؤجلين" بالصحفيين يومي 1 و2 ديسمبر المقبل

أعلن خالد ميري، رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين ووكيل النقابة، ورئيس لجنة إخطارات الصحف بالمجلس الأعلى للإعلام، انعقاد لجنة القيد للصحفيين المؤجلين يومي 1،2 من شهر ديسمبر المقبل.
كانت لجنة القيد برئاسة خالد ميرى وكيل النقابة، قررت فتح الباب للمؤجلين من لجنة تحت التمرين فى الفترة من ٢٧ سبتمبر إلى ١١ أكتوبر ٢٠٢٠ لاستكمال الأوراق ، والتى تشمل خطاب جهة العمل وبرنت التامينات.
وأكد خالد ميرى وكيل النقابة أن اللجنة ستبحث فور انتهاء لجنة المؤجلين فتح باب التقديم للجنة الجديدة تحت التمرين، وأن اللجنة تدرس أن تتضمن المقابلة التى ستجريها مع المتقدمين الجدد للجنة تحت التمرين اسئلة تحريرية بالإضافة للأسئلة الشفوية المعتادة ، وذلك استكمالا لعملها بضمان الشفافية الكاملة فى اختيار المتقدمين للانضمام الى النقابة.
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