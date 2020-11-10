وزارة الطيران المدني تنظم ندوة بعنوان "حافظ على أمن واستقرار الوطن"

نظمت وزارة الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، ندوة حول الوفاء والانتماء للوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، بحضور لفيف من العاملين بالشركات والهيئات التابعة للوزارة ، وذلك فى ضوء الدور التوجيهى الذى تقوم به الوزارة تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية نحو توعية المواطنين والعاملين بالمؤسسات الحكومية.

ألقى الندوة اللواء دكتور مدحت الشريف استشارى الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومى حيث ناقش عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة بالانتماء للوطن والمحافظة على أمنه واستقراره بالإضافة إلى الجهود التى قامت بها القيادة السياسية سواء على المستوى المحلى أو الدولى وكذا وضع مصر ومكانتها الريادية على خريطة العالم.

وأكد الشريف أنه يجب على جميع طوائف الشعب المصرى المحافظة على ما تم تحقيقه من إنجازات على كافة المستويات خلال الفترة الماضية وبخاصة ما تم نشره من أمن واستقرار الوطن من خلال بث روح الانتماء للوطن وتعزيز مفهوم الثقافة الوطنية.

وحث الشريف جميع العاملين داخل قطاع الطيران المدنى على تحمل مسئولية الوطن على عاتقهم في المحافظة على أمنه واستقراره، والذى يأتى من خلال التفانى فى العمل من أجل استكمال مسيرة الأمن والأمان والحفاظ على كيان الدولة المصرية .

وبعد انتهاء الندوة استقبل الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى الدكتور مدحت الشريف بمكتبه بديوان عام الوزارة حيث قام بإهدائه درع وزارة الطيران المدنى .

جدير بالذكر أن هذه الندوة تأتى فى إطار سلسلة الندوات المتتالية التى تم عقدها داخل وزارة الطيران والتى تهدف إلى مشاركة العاملين بشكل ايجابى داخل القطاع وتحفيزهم لمناقشة وتوضيح أهم التحديات والمشروعات المستقبلية المتعلقة بالدولة المصرية.