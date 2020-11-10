تظهر خلال 10 أيام .. وزيرة الصحة تكشف عن إشارة واضحة للتعافي من كورونا

زوال أعراض كورونا لمدة 10 أيام من الإصابة مؤشر لتعافي المريض من فيروس كورونا

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كشفت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ، عن إشارة واضحة على التعافي من الإصابة بفيروس كورونا، قائلة إن

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى، كشفت فيه الوزيرة العديد من التفاصيل المتعلقة بلقاحات كورونا ، والاستعدادات لمواجهتها خلال الفترة المقبلة .

وقالت الوزيرة إن مصر حجزت 20% من احتياجات مصر من لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة فايزر، 30% من لقاح إكسفورد .

وتابعت : "يوجد11 لقاحا في المراحل النهائية ومصر شاركت في التجارب السريرية للقاحين".

ولفتت إلى أن المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة معتمدة دوليا لإجراء تحاليل فيروس كورونا، مشيرة إلى أن لدينا 60 معملا مركزيا تابعا لوزارة الصحة في مختلف المحافظات .