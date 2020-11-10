تحيا مصر ينشر تفاصيل مناقشات وزير البترول وجمعيات المستثمرين حول زيادة إنتاج الغاز الطبيعي

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع وفد من الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، عددًا من الموضوعات المتعلقة بقطاع الصناعة، فى إطار جهود الدولة الداعمة لهذا القطاع الحيوى بهدف تنمية وتحفيز الاستثمارات الوطنية وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم وتعظيم القدرات الإنتاجية وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية وزيادة الصادرات مما يسهم بفاعلية فى دعم الاقتصاد، وبما يصب في النهاية فى صالح الشعب المصرى من خلال توفير وتلبية احتياجاته من الغاز الطبيعى خاصة بعد النجاحات التى تحققت فى زيادة إنتاج الغاز الطبيعى خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح الملا، أنه تم مناقشة سبل تنمية وتحفيز الاستثمارات الوطنية من خلال بحث وضع آلية واضحة ومتوازنة تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة التى تستهدفها الدولة خلال المرحلة المقبلة، وسبل تعزيز التعاون وتفعيل التواصل بين قطاع البترول والمستثمرين، لتذليل أى تحديات تواجهمم، مشيراً إلى أن قطاع البترول لا يتوانى فى تقديم أى دعم للأنشطة الصناعية ومستمر فى تأمين وتوفير احتياجاتها من الغاز الطبيعى وتذليل كافة التحديات التى تواجه الصناعة المصرية.

ووجه الملا بسرعة تلبية مطالب المستثمرين بتوصيل الغاز الطبيعى للمناطق الصناعية الجديدة خاصة في صعيد مصر فى ضوء وجود خط غاز الصعيد وتوافر الشبكة القومية للغاز بهذه المناطق ، مؤكداً على أهمية دور القطاع الخاص فى دعم الاقتصاد المصرى.

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