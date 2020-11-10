كارثة .. البرازيل توقف لقاح كورونا الصيني مع نفس الشركة المتعاقدة معها مصر بعد ثبوت فشله (تفاصيل)

حالة جدل مصحوبة بالقلق بعد إعلان دولة البرازيل اليوم الثلاثاء، وقف التعامل مع الشركة "سينوفاك" الصينية لتصنيع لقاح فيروس كورونا، بعد التأكد من آثاره الجانبية السئية خلال التجارب السريرية، وهي نفسها الشركة التي تعاقدت معها وزارة الصحة المصرية لتصنيع اللقاح.

تعمل شركة "سينوفاك" الصينية، على تصنيع الدواء في بعض الدول التي تُجري تجارب سريرية خاصةً مع انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وهو نفس اللقاح الذي تحاول مصر الحصول على حق تصنيعه.

وفي أغسطس الماضي، عقدت وزيرة الصحة اتفاقا مع الجانب الصيني لإنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد الذي تقوم عليه الصين، وسيتم ذلك داخل مصانع الشركة القابضة "فاكسيرا"، وتم التوقيع عليه في سبتمبر الماضي.

ولم توضح السلطات البرازيلية في بيانها الذي أصدرته أمس الاثنين بشأن وقف اللقاح، ماهيّة الحادث الخطير الذي تعرض له أحد الأشخاص أثناء إجراء التجارب السريرية عليه، بينما أوضحت أنّ هذا النوع من الحوادث التي قد يُسببها اللقاح، يمكن أن تكون وفاة أو آثار جانبية تتسبب في الوفاة، أو إعاقة شديدة، أو حالة تستدعي الاستشفاء.

وحسب بيان سابق، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم توقيع اتفاقية التعاون بين الجانب المصرى والصيني في مجال تصنيع لقاحات فيروس كورونا خلال شهر سبتمبر الماضي.

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وأشار مجاهد إلى أن الاجتماع تناول سبل التعاون مع الجانب الصيني من خلال تبادل الخبرات مع اللجنة العلمية الخاصة بوضع بروتوكولات علاج فيروس كورونا، لافتًا إلى ترحيب الجانب الصينى بأن يمتد التعاون ليشمل تبادل الخبرات في مجال تصنيع اللقاحات بشكل عام بالإضافة إلى التعاون في مجال الأبحاث الخاصة بالفيروسات والأوبئة.