وزارة التعليم تشدد على ارتداء الكمامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب ضد فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة، أنه وفقًا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد والذي ألزم جميع العاملين أو المترددين على الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، وذلك لحين صدور إشعار آخر، ومن يخالف ذلك يتم توقيع غرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه.

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وأكدت الوزارة، أنه في حال عدم التزام الطالب بارتداء الكمامة يتم توجيه إنذار أول، وإذا تكرر عدم الالتزام يوجه له إنذار ثاني، وإذا تكرر الأمر لا يسمح للطالب بدخول المدرسة إلا بعد حضور ولي الأمر وتحرير إقرار كتابي بالتزام الطالب بارتداء الكمامة.