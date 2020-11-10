بطلة مسلسل ما وراء الطبيعة توجه رسالة للجمهور

مسلسل ما وراء الطبيعة لا يزال مستحوذًا على قلوب الجماهير وعقولهم، لتنتشر مقولات الدكتور رفعت إسماعيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

نشرت بطلة مسلسل ما وراء الطبيعة الفنانة رزان جمال صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

علقت رزان جمال على الصورة قائلة: "شكرًا لكم جميعًا على الدعم الذي غمرتموني به! ما هي حلقتكم المفضلة؟ #ما_وراء_الطبيعة"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.

تستعرض أحداث مسلسل "ما وراء الطبيعة" رحلة الشك التي يمر بها د. رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، حين ينقلب عالمه رأسًا على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية التي آمن بها طوال حياته.

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مسلسل ما وراء الطبيعة 2020 يعرض مترجمًا إلى أكثر من ٣٢ لغة في ١٩٠ دولة حول العالم. كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من ٩ لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها.