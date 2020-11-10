إنذار واستدعاء.. التعليم تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.





وأوضحت الوزارة، فى بيان صحفى، أن ذلك وفقًا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد والذى ألزم جميع العاملين أو المترددين على الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، وذلك لحين صدور إشعار آخر، ومن يخالف ذلك يتم توقيع غرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام جميع العاملين بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها والمدارس بقرار ارتداء الكمامة، والتنبيه على الطلاب – الأكثر من 12 عامًا - بضرورة ارتداء الكمامة.

ونبهت الوزارة أنه فى حال عدم التزام الطالب بارتداء الكمامة يتم توجيه إنذار أول، وإذا تكرر عدم الالتزام يوجه له إنذار ثانى، وإذا تكرر الأمر لا يسمح للطالب بدخول المدرسة إلا بعد حضور ولى الأمر وتحرير إقرار كتابى بالتزام الطالب بارتداء الكمامة.

وتوجه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نصيحة لأولياء أمور الطلاب – من هم أقل من 12 عامًا – بارتداء واقى الوجه حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.