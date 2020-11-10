معهد البحوث الفلكية يرصد مذنب أطلس المكتشف حديثا

قال رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور جاد القاضى، إنه مرصد القطامية رصد مذنب أطلس "C/ 2020 M3"، المكتشف فى 27 يونيو الماضى من قبل برنامج البحث عن الكويكبات.





وأشار القاضى - فى بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن ذلك يأتى فى إطار المهمات البحثية، والدور المجتمعى لمرصد القطامية الفلكى لمتابعة الأجسام والأجرام الفلكية التى توجد فى المحيط القريب من الأرض، والتى يمكن رؤيتها ورصدها عن طريق التليسكوبات المتاحة.

وأضاف أن درجة لمعان المذنب الآن تقترب من 5,8 ويمكن مشاهدته جليا بالعين المجردة فى جهة الجنوب الشرقى من السماء وتحديدا عند كوكبة الجبار، كما أن أفضل وقت للمشاهدة قبل طلوع الفجر وهو فى أشد تألقه وهو يتسلق كوكبة الجبار "الصياد - Orion".

كما يمكن استخدام منظار فلكى صغير لرؤية أكثر وضوحا، مما تتيح للمشاهد رؤية المذنب برأس وذيل.

ومن جهته، قال الدكتور أشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد، إنه لمن يرغب من الهواة ودارسى الفلك فى تصوير مثل هذه الأجسام نادرة الظهور فى السماء، عليه استخدام كاميرا من نوع الديجيتال "الرقمية" الحديثة، نظرا لتقنية العالية فى التصوير الفلكى.

وأضاف أن قسم الفلك بالمعهد يقوم بعمل أرصاد مستمرة، واستقبال الجمهور العام لمن يرغب فى المشاهدة أو التصوير، بمرصد القطامية الفلكى، والذى يبعد عن مدينة القاهرة حوالى مسافة 80 كم تقريبا، وذلك خلال أيام الأسبوع أو الإجازات "الجمعة والسبت"، حتى 20 نوفمبر الجارى مع تصريح مسبق للزيارة من قبل رئيس قسم الفلك.