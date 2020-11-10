الحكومة تنفى تغريم الطلاب 4 آلاف جنيه حال إهمال الكمامة بالمدارس

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد بشأن فرض غرامة 4 الاف جنيها على الطلاب فى حالة عدم ارتدائهم الكمامة، ومن المقرر أن يصدر بيان بعد قليل بهذا الأمر .
وكانت أخبار قد انتشرت بأن وزارة التربية والتعليم ستتخذ إجراءات صارمة بالمدارس لمواجهة فيروس كورونا، وسيتم تطبيق غرامة على ولي أمر أي تلميذ لا يلتزم ابنه بارتداء الكمامات الطبية داخل المدرسة وتصل الغرامة ل4 الاف جنيها
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