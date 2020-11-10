مصر للطيران: تسيير 43 رحلة جوية تنقل على متنها 4200 راكب

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 43 رحلة دولية على مدار اليوم الثلاثاء، لعدة وجهات بالخارج بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم، لنقل 4200 راكب.

وقالت مصر للطيران،إن الرحلات الجوية التي تسيرها اليوم رحلة واحدة إلى كل من بيروت، الرياض، بغداد، جدة، لاجوس، ندجامينا، تونس، أبوجا، أبوظبي، الدمام، لندن، باريس، موسكو، اسطنبول، دبي، امستردام، أثينا، فيينا، عمان، البحرين، المدينة المنورة، الشارقة، نيروبي، هانزو، أديس أبابا، ورحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4200 راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.